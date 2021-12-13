Слуцкий оценил качество своей работы в европейских клубах

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, ранее возглавлявший английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс», не считает провальной свою работу за рубежом.

«Здесь можно оценивать как угодно. К примеру, я считаю, что в тех командах, в которых я был, где были созданы условия, я сработал едва ли не максимально возможно. Поскольку «Халл Сити» через год после моего ухода вообще вылетел из Чемпионшипа в Лигу 1. В «Витессе» мы заняли пятое место, забили больше всех мячей, начиная с 1960-х годов, подготовили Мартина Эдегора, нынешнего футболиста лондонского «Арсенала», которого «Реал» продал туда за €40 млн. Потому я ни в коем случае не считаю свой опыт за рубежом неудачным. У меня есть определённый уровень, на который я могу претендовать. А приезжал я туда ноунеймом», — заявил Слуцкий в интервью Ксении Собчак.

В июне 2017 года российский специалист возглавил «Халл Сити», однако был уволен спустя полгода после назначения. В «Витессе» Слуцкий работал с июня 2018-го по ноябрь 2019 года, когда подал в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды.

С декабря 2019 года 50-летний специалист является главным тренером казанского «Рубина».

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