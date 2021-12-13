Канадские эксперты считают, что российские фигуристы не выиграют медаль на ОИ-2022
- AP
«Это Олимпиада Нэйтана Чена. Он может не выиграть, только если сам не захочет забирать свой приз», — сказал Москович.
Эксперты в разговоре также предположили, что второе и третье места могут занять Юдзуру Ханю, Сёма Уно или Винсент Чжоу.
Напомним, что сборная России имеет максимальную квоту в соревнованиях мужчин на Олимпиаде в Пекине.
Ранее Семененко рассказал, что советовался с Ченом по поводу поступления в медицинский вуз.