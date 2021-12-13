Гол и передача Дадонова помогли «Вегасу» обыграть «Миннесоту»

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» принимал на своём льду «Миннесоту Уайлд».
Гол и передача Дадонова помогли «Вегасу» обыграть «Миннесоту»
  • Reuters
  • © Jeff Curry-USA TODAY Sports

Встреча в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершилась со счётом 6:4 в пользу хозяев.

В составе победителей забитой шайбой и голевой передачей отметился российский форвард Евгений Дадонов.

Его соотечественник Кирилл Капризов, выступающий за «Миннесоту», не отличился результативными действиями.

Таким образом, «Миннесота» потерпела второе поражение подряд в регулярном чемпионате НХЛ.

Ранее «Салават Юлаев» одолел «Ак Барс» в регулярном чемпионате КХЛ.

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