Гол и передача Дадонова помогли «Вегасу» обыграть «Миннесоту»
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Встреча в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершилась со счётом 6:4 в пользу хозяев.
В составе победителей забитой шайбой и голевой передачей отметился российский форвард Евгений Дадонов.
Его соотечественник Кирилл Капризов, выступающий за «Миннесоту», не отличился результативными действиями.
Таким образом, «Миннесота» потерпела второе поражение подряд в регулярном чемпионате НХЛ.
Ранее «Салават Юлаев» одолел «Ак Барс» в регулярном чемпионате КХЛ.