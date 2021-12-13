Пенья заявила о желании провести бой-реванш с Шевченко

Американский боец смешанных единоборств Джулианна Пенья рассказала о желании взять реванш у Валентины Шевченко.

«Я бы хотела провести реванш с Валентиной Шевченко. Было бы отлично стать чемпионкой в двух дивизионах, даже спуститься в дивизион ниже и встретиться с Валентиной», — цитирует Пенью MMA Fighting.

Напомним, что американка победила бразильянку Аманду Нуньес на турнире UFC 269. Таким образом, спортсменка лишилась одного из своих титулов, проиграв впервые с 2014 года. Пенья успешно применила удушающий приём.

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