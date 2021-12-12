Гаджиев считает, что новое поражение может поставить крест на карьере Александра Емельяненко

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев выразил мнение, что новое поражение российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко может поставить крест на его карьере в MMA.

«Саня нормально выступил против Марсио Сантоса для бойца, который не имел возможности долго готовиться. Он согласился на бой на коротком уведомлении. Посмотрим, в какой форме Емельяненко будет через полгода. И тогда его поединок с Минеевым по правилам бокса может стать актуальным... Бог троицу любит, и у Сани ещё остался последний шанс. Если он не выиграет следующий бой в профессиональном ММА, на нём могут поставить крест», — сказал Гаджиев в интервью RT.

Он также рассказал, что Емельяненко может в дальнейшем под эгидой промоушена с Вагабом Вагабовым.

«Это хороший бой в тяжёлом весе при условии, что Саня наберёт достойные кондиции, и мы в этом убедимся на каком-то примере. Мы же не могли судить по его поединку с Тарасовым, что он будет в форме к встрече с Сантосом. Тем не менее Саня не разочаровал. Я бы ещё сделал бой Александру с Артуром Гусейновым с условием, что ребята решат между собой этот уличный конфликт», — добавил Гаджиев.

Ранее Джефф Монсон назвал дату боя с Александром Емельяненко на голых кулаках.