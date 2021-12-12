Гаджиев считает, что новое поражение может поставить крест на карьере Александра Емельяненко

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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев выразил мнение, что новое поражение российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко может поставить крест на его карьере в MMA.
Гаджиев считает, что новое поражение может поставить крест на карьере Александра Емельяненко
  • РИА Новости

«Саня нормально выступил против Марсио Сантоса для бойца, который не имел возможности долго готовиться. Он согласился на бой на коротком уведомлении. Посмотрим, в какой форме Емельяненко будет через полгода. И тогда его поединок с Минеевым по правилам бокса может стать актуальным... Бог троицу любит, и у Сани ещё остался последний шанс. Если он не выиграет следующий бой в профессиональном ММА, на нём могут поставить крест», — сказал Гаджиев в интервью RT.

Он также рассказал, что Емельяненко может в дальнейшем под эгидой промоушена с Вагабом Вагабовым.

«Это хороший бой в тяжёлом весе при условии, что Саня  наберёт достойные кондиции, и мы в этом убедимся на каком-то примере. Мы же не могли судить по его поединку с Тарасовым, что он будет в форме к встрече с Сантосом. Тем не менее Саня не разочаровал. Я бы ещё сделал бой Александру с Артуром Гусейновым с условием, что ребята решат между собой этот уличный конфликт», — добавил Гаджиев.

Ранее Джефф Монсон назвал дату боя с Александром Емельяненко на голых кулаках.

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