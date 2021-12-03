Монсон назвал дату боя с Александром Емельяненко

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Бывший боец смешанных единоборств, а ныне российский политик Джефф Монсон анонсировал дату боя с Александром Емельяненко.
Монсон назвал дату боя с Александром Емельяненко
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Наш реванш с Александром Емельяненко пройдёт 23 февраля 2022 года. Это будет боксёрский поединок на голых кулаках в промоушене Hardcore FC. Уверен, что мы оба подойдём к этому бою в хорошей форме и будем готовы к нему на 100%. Сумею ли я победить? В поединках такого вида очень тяжело предугадать исход — один удачный удар может закончить бой. Но у меня будет продуманный геймплан, я хорошо подготовлюсь тактически. Я точно знаю, что это будет очень интересный и зрелищный поединок, мы устроим настоящее шоу», — цитирует Монсона Sport24.

В первом бою, который проходил в 2012 году в Санкт-Петербурге, Монсон одержал победу удушающим приёмом.

Ранее Александр Емельяненко прокомментировал поражение от Сантоса.

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