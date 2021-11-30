Александр Емельяненко прокомментировал поражение от Сантоса

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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко объяснил причины своего поражения в бою с бразильцем Марсио Сантосом на турнире Fight Nights, который проходил в Сыктывкаре.
Александр Емельяненко прокомментировал поражение от Сантоса
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«Чуть-чуть не успел восстановиться к этому бою и подойти в наилучшей форме. Чувствовал себя нормально, однако физически, технически и морально немного устал в ожидании долгожданного поединка. Думаю, дальше подобных ошибок повторять не стану. Буду подходить к боям в наилучшей форме. Я готовился к другому поединку. За такой короткий промежуток времени мой организм не успел полностью восстановиться и набрать форму. И готовился под ударника, не под борца. Я нормально себя чувствую и в борьбе, просто физически не восстановился. Чувствовал, что ещё надо набирать. Технически я был лучше Сантоса. Попросил у него реванша, уже есть организация, которая заинтересована в этом бою. Он состоится, я побью его», — цитирует Емельяненко «ВсеПроСпорт».

Также 40-летний боец отметил, что не считает попытку перевода соперника в партер ошибкой.

«Я всё равно стал бы его переводить. Просто немного по-другому начал бы в партере работать. У меня незаметно рука ушла к голове, а он воспользовался этой ошибкой, перейдя на удушающий приём. Это было неожиданно. Сантос сверху залез. Душится очень хорошо из этого положения, я тоже так делал. Сантос — молодец. Отдаю ему должное», — добавил Емельяненко.

Сантос одолел 40-летнего Емельяненко в первом раунде с помощью удушающего приёма. При этом перед поединком россиянин перевесил оппонента на 11 кг.

Ранее Монсон выразил мнение, что Александр Емельяненко проиграл Сантосу из-за плохой тактики.

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