Монсон cчитает, что Александр Емельяненко проирал Сантосу из-за плохой тактики

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Бывший боец смешанных единоборств, а ныне российский политик Джефф Монсон прокомментировал поражение россиянина Александра Емельяненко в бою с бразильцем Марсио Сантосом на турнире Fight Nights в Сыктывкаре.
Монсон cчитает, что Александр Емельяненко проирал Сантосу из-за плохой тактики
  • © Николай Сидоров
  • РИА Новости

«На мой взгляд, Александр находился в хорошей форме во время боя с Марсио Сантосом. Мне не показалось, что он был не готов. Напротив, Емельяненко отлично себя показал, был хладнокровен, сумел повалить оппонента, нанёс несколько опасных ударов. Он проиграл, потому что у него был плохой план — Александр пытался бороться с обладателем чёрного пояса по джиу-джитсу. Этого точно не стоило делать. Потому он в итоге и был задушен. Не знаю, почему он выбрал именно такую тактику — может, люди много говорили ему, что он не сможет побороть бойца джиу-джитсу, потому он старался доказать обратное. Думаю, если бы он остался в стойке, он бы мог выиграть этот бой, даже нокаутом. Мне кажется, если их реванш состоится и Александр выберет другую тактику, то у него будет шанс победить бразильца», — цитирует Монсона Sport24.

Сантос одолел 40-летнего Емельяненко в первом раунде с помощью удушающего приёма. При этом перед поединком россиянин перевесил оппонента на 11 кг.

Ранее Шлеменко заявил, что бой Исмаилова с Сантосом будет зрелищней, чем с Емельяненко.

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