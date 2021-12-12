Воронин: во втором тайме «Динамо» полностью переиграло «Зенит»

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Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин прокомментировал ничейный результат с петербургским «Зенитом» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Воронин: во втором тайме «Динамо» полностью переиграло «Зенит»
  • РИА Новости

«В первом тайме «Зенит» был гораздо лучше. У нас ничего не получилось. Во втором тайме мы их переиграли полностью, сравняли счёт, могли забивать ещё и выигрывать — не повезло. Ничья — хороший результат, достойный», — цитирует Воронина «Спорт-Экспресс».

Он также считает, что арбитру не стоило назначать пенальти в ворота «Динамо» в первом тайме, так как Андрей Мостовой сам зацепился за Дмитрия Скопинцева.

«У нас отличная команда, хороший состав. Мы идём на втором месте — это достойно. «Динамо» будет бороться за чемпионство этим составом. Будет усиление — отлично. Если не будет, то ничего страшного», — добавил Воронин.

«Зенит» и «Динамо» не выявили победителя в Москве, а их встреча завершилась со счётом 1:1. Таким образом, подопечные Сергея Семака набрали 38 очков и уходят на перерыв лидерами чемпионата России по футболу. Команда Сандро Шварца занимает второе место, отставая на два балла. 

Ранее форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал ничейный результат матча с «Динамо».

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