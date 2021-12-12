Дзюба прокомментировал ничью с «Динамо»

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Форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба поблагодарил партнёров по команде за игру в матче с «Динамо» (1:1) в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дзюба прокомментировал ничью с «Динамо»
  • Reuters

«Трудный год, травмы, но, надеюсь, что скоро вернусь с новыми силами. Мне жаль, что я не сумел помочь ребятам сегодня, но травма в игре с лондонцами выбила, и уехал восстанавливаться. Всех люблю, парни молодцы сегодня, и мы уходим на перерыв лидерами. Горжусь командой!» — написал Дзюба в своём Instagram.

33-летний нападающий не принимал участия в матче с «Динамо» из-за травмы, полученной в игре с «Челси» (3:3) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

В 2021 году форвард сыграл в 43 матчах за клуб и сборную России, в которых забил 23 мяча и отдал десять результативных передач. 

Ранее Семак высказался о фото Дзюбы на Мальдивах.

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