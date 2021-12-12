Sky Sports: в МЮ выявлены несколько случаев заболевания коронавирусом

В английском «Манчестер Юнайтед» были обнаружены случаи заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает Sky Sports. Клуб уже поставил Английскую премьер-лигу в известность о случившемся. Точное количество заболевших не называется. При этом источник информирует, что перенос матча с «Брентфордом», который должен состояться 14 декабря, не планируется.

В последнем матче, который прошёл 11 декабря, «Манчестер Юнайтед» с минимальным счетом победил «Норвич» (1:0).

Ранее Роналду опубликовал эмоциональный пост после победы над «Норвичем».