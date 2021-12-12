Роналду опубликовал эмоциональный пост после победы над «Норвичем»

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился эмоциями от победы в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Норвичем» (1:0).

«Ещё один шаг в правильном направлении. Мы знаем, что мы должны сделать, чтобы этого добиться. Молодцы, парни! Вперёд, «дьяволы»! — написал Роналду в своём Twitter.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» на выезде переиграл «Норвич» в матче 16-го тура АПЛ со счётом 1:0. Единственный мяч на 75-й минуте забил Криштиану Роналду с пенальти.

Ранее сообщалось, что Рангник — первый тренер МЮ за 118 лет, победивший в двух первых матчах с сухим счётом.