Рангник — первый тренер МЮ за 118 лет, победивший в двух первых матчах с сухим счётом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник отметился выдающимся достижением после двух первых матчей на посту наставника «красных дьяволов».

Немецкий специалист стал первым тренером клуба за 118 лет, который привёл команду к победам в двух первых матчах без пропущенных мячей, сообщает Opta в Twitter.

Ранее такой результат покорился Эрнесту Мэнгналлу в 1903 году.

11 декабря «Манчестер Юнайтед» на выезде переиграл «Норвич» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) со счётом 1:0. Единственный мяч с пенальти забил Криштиану Роналду.

Ранее Рангник стал первым немецким тренером, выигравшим дебютный матч в АПЛ.