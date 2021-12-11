Рангник — первый тренер МЮ за 118 лет, победивший в двух первых матчах с сухим счётом
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Немецкий специалист стал первым тренером клуба за 118 лет, который привёл команду к победам в двух первых матчах без пропущенных мячей, сообщает Opta в Twitter.
Ранее такой результат покорился Эрнесту Мэнгналлу в 1903 году.
11 декабря «Манчестер Юнайтед» на выезде переиграл «Норвич» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) со счётом 1:0. Единственный мяч с пенальти забил Криштиану Роналду.
Ранее Рангник стал первым немецким тренером, выигравшим дебютный матч в АПЛ.