Рангник — первый тренер МЮ за 118 лет, победивший в двух первых матчах с сухим счётом

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник отметился выдающимся достижением после двух первых матчей на посту наставника «красных дьяволов».
Рангник — первый тренер МЮ за 118 лет, победивший в двух первых матчах с сухим счётом
  • Reuters

Немецкий специалист стал первым тренером клуба за 118 лет, который привёл команду к победам в двух первых матчах без пропущенных мячей, сообщает Opta в Twitter.

Ранее такой результат покорился Эрнесту Мэнгналлу в 1903 году.

11 декабря «Манчестер Юнайтед» на выезде переиграл «Норвич» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) со счётом 1:0. Единственный мяч с пенальти забил Криштиану Роналду.

Ранее Рангник стал первым немецким тренером, выигравшим дебютный матч в АПЛ.

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