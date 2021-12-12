Клаудиньо считает, что «Зенит» заслужил победу в матче с «Динамо»

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Полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо прокомментировал ничейный исход в матче 18-го тура Российской премьер-лиги с московским «Динамо».
Клаудиньо считает, что «Зенит» заслужил победу в матче с «Динамо»
  • Reuters

«Мы огорчены тем, что сыграли вничью, потому что ехали в Москву за победой. При этом мы прекрасно знали, что «Динамо» — сильная команда, обыграть её на выезде будет сложно. Тем не менее ничья — это набранное очко, оно точно так же важно для нас, потому что поможет нашей борьбе в чемпионате».

При этом Клаудиньо не думает, что итог матча был справедлив. По его мнению, сине-бело-голубые создали больше моментов и доминировали на протяжении игры.

«К сожалению, во втором тайме пропустили гол, но я всё же считаю, что победу мы заслужили больше», — добавил Клаудиньо.

«Зенит» и «Динамо» не выявили победителя в Москве, а их встреча завершилась со счётом 1:1. Таким образом, подопечные Сергея Семака набрали 38 очков и уходят на перерыв лидерами чемпионата России по футболу. Команда Сандро Шварца занимает второе место, отставая на два балла. 

Ранее Шварц назвал закономерной ничью в матче с «Зенитом».

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