Шварц назвал закономерной ничью с «Зенитом»

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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал ничью с петербургским «Зенитом» (1:1) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Шварц назвал закономерной ничью с «Зенитом»
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«Я хочу поблагодарить болельщиков, они создали отличную атмосферу сегодня. В первом тайме мы хорошо защищались, однако не очень хорошо выглядели в нападении, теряли мяч. Возможно, не вошли в ритм. Во втором тайме всё было иначе. Наш гол — это логическое последствие нашей игры. Исход встречи абсолютно закономерен. Также я хочу поблагодарить всех сотрудников клуба за работу и атмосферу, которую они создавали», — сказал немецкий тренер на пресс-конференции.

«Динамо» набрал 36 очков и на зимнюю паузу уходит на  втором месте в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» имеет 38 очков и является лидером РПЛ.

Ранее Семак рассказал о характере травм Малкома и Вендела в матче с «Динамо».

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