Семак рассказал о характере травм Малкома и Вендела в матче с «Динамо»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо» (1:1).
Семак рассказал о характере травм Малкома и Вендела в матче с «Динамо»
  • Reuters

«Непростой матч, как мы и ожидали, учитывая наши кадровые потери и погоду. В первом тайме мы хорошо играли, во втором стало похуже, игры как таковой не было. Не удержали победный результат. Сейчас уходим на заслуженный отдых. У Малкома и Вендела — травмы. У первого с голеностопом проблемы, а у второго с задней поверхностью бедра. Их потеря сказалась на игре, это было заметно. Меньше борьбы, качество ухудшилось. Матч прошёл с большим количеством единоборств, а не контроля мяча. Плюс ребята подустали», — сказал на пресс-конференции Семак.

Также наставник «Зенита» высказался о грядущей жеребьёвке Лиги Европы УЕФА.

«Жеребьёвка Лиги Европы? Будет очень непросто, там сильные команды. Мы примем любого соперника», — добавил Семак.

Жеребьёвка Лиги Европы состоится 13 декабря в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

Ранее Семак высказался о фото Дзюбы на Мальдивах.

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