«Лестер» забил четыре безответных мяча «Ньюкаслу» в матче АПЛ

«Лестер» одержал разгромную победу над «Ньюкаслом» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Лестере и завершилась со счётом 4:0.

На 38-й минуте хозяев с пенальти вывел вперёд Юри Тилеманс. На 57-й Патсон Дака забил второй мяч, а на 81-й Тилеманс оформил дубль. Через четыре минуты Джеймс Мэддисон (85') установил окончательный счёт.

Подопечные Брэндона Роджерса набрали 22 очка и поднялись на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. «Ньюкасл» находится на предпоследней строчке (10).

Ранее сообщалось, что гол Криштиану Роналду принёс «Манчестер Юнайтед» победу над «Норвичем» в АПЛ.