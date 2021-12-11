Гол Роналду принёс «Манчестер Юнайтед» победу над «Норвичем» в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на выезде переиграл «Норвич» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Норидже и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 75-й минуте забил Криштиану Роналду.

Для МЮ это уже третья победа подряд в чемпионате Англии по футболу и вторая — под руководством Ральфа Рангника в первенстве.

«Юнайтед» набрал 27 очков и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Норвич» (10 очков) находится на последней строчке.

Ранее сообщалось, что дубль Жоржиньо с пенальти помог «Челси» обыграть «Лидс» в АПЛ.