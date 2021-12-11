Дубль Жоржиньо с пенальти помог «Челси» обыграть «Лидс» в АПЛ

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Лондонский «Челси» одержал победу над «Лидсом» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Дубль Жоржиньо с пенальти помог «Челси» обыграть «Лидс» в АПЛ
  • Reuters

Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счётом 3:2.

В составе синих дубль оформил Жоржиньо, причём оба мяча он забил с пенальти на 58-й и 94-й минутах. Также отличился Мэйсон Маунт (42'). У гостей голами отметились реализовавший 11-метровый Рафаэл (28') и Джо Джелхардт (83').

«Челси» набрал 36 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. «Лидс» (16 очков) располагается на 15-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» разгромил «Саутгемптон» в 16-м туре АПЛ.

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