РИА Новости: Браташ пропустит молодёжный ЧМ-2022

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Тренер молодёжной сборной России по хоккею Олег Браташ пропустит молодёжный чемпионат мира — 2022, который пройдёт в Канаде.
РИА Новости: Браташ пропустит молодёжный ЧМ-2022
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Об этом сообщает РИА Новости. По информации источника, причиной пропуска стало состояние здоровья.

В октябре 2021 года Браташ сменил на посту главного тренера молодёжной сборной Игоря Ларионова. 23 ноября Олег Браташ был переведён на должность старшего тренера, а команду возглавил Сергей Зубов.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею пройдёт в Канаде с 26 декабря по 5 января.

Ранее сообщалось, что молодёжная сборная России сыграет с Канадой в рамках подготовки к МЧМ-2022.

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