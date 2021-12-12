РИА Новости: Браташ пропустит молодёжный ЧМ-2022

Тренер молодёжной сборной России по хоккею Олег Браташ пропустит молодёжный чемпионат мира — 2022, который пройдёт в Канаде.

Об этом сообщает РИА Новости. По информации источника, причиной пропуска стало состояние здоровья.

В октябре 2021 года Браташ сменил на посту главного тренера молодёжной сборной Игоря Ларионова. 23 ноября Олег Браташ был переведён на должность старшего тренера, а команду возглавил Сергей Зубов.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею пройдёт в Канаде с 26 декабря по 5 января.

Ранее сообщалось, что молодёжная сборная России сыграет с Канадой в рамках подготовки к МЧМ-2022.