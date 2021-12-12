Источник: российский тренер по борьбе избил курьера из-за отсутствия денег на пиццу

Российский тренер по греко-римской борьбе Арсен Мелкумян обвиняется в том, что избил доставщика пиццы.

Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По информации источника, 24-летний Мелкумян заказал две пиццы на 1700 рублей. Курьер приехал по адресу, однако тренер отказался платить, начал оскорблять его, ударил по лицу и закрылся в квартире.

После того как доставщик пришёл в себя, он обратился в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что экс-координатор академии «Барселоны» обвиняется в сексуальном насилии над несовершеннолетними.