Источник: экс-координатор академии «Барселоны» обвиняется в сексуальном насилии над несовершеннолетними

Бывший координатор академии и тренер каталонской «Барселоны» Альберт Бенайжес обвиняется в сексуальном насилии над молодыми игроками.

Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, несколько бывших выпускников «Ла Масии» заявили, что подверглись сексуальному насилию в несовершеннолетнем возрасте со стороны Бенайжеса. По их словам, это всё происходило в 1980—1990-х годах.

2 декабря специалист был уволен из клуба после огласки инцидента. Он проработал в «Барселоне» более 20 лет с небольшими перерывами в карьере.

Ранее «Лейпциг» одержал разгромную победу в первом матче под руководством Тедеско.