«Чемпионат»: судье Панину грозит отстранение от работы на матчах РПЛ
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Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По информации портала, Панин имеет худший рейтинг среди всех арбитров, работающих на матчах РПЛ. Он отметил, что в текущем сезоне судья получил неудовлетворительную оценку за все шесть игр РПЛ, на которых работал.
После матча с ЦСКА глава «Арсенала» Гурам Аджоев раскритиковал работу бригады Панина.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» обратился в ЭСК из-за судейства Панина в матче с ЦСКА.