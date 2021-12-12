«Чемпионат»: судье Панину грозит отстранение от работы на матчах РПЛ

Арбитр Игорь Панин, работавший на матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Арсенал» (2:0), может быть отстранён от обслуживания матчей элитного дивизиона чемпионата страны после возобновления сезона.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По информации портала, Панин имеет худший рейтинг среди всех арбитров, работающих на матчах РПЛ. Он отметил, что в текущем сезоне судья получил неудовлетворительную оценку за все шесть игр РПЛ, на которых работал.

После матча с ЦСКА глава «Арсенала» Гурам Аджоев раскритиковал работу бригады Панина.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» обратился в ЭСК из-за судейства Панина в матче с ЦСКА.