«Чемпионат»: судье Панину грозит отстранение от работы на матчах РПЛ

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Арбитр Игорь Панин, работавший на матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Арсенал» (2:0), может быть отстранён от обслуживания матчей элитного дивизиона чемпионата страны после возобновления сезона.
«Чемпионат»: судье Панину грозит отстранение от работы на матчах РПЛ
  • © arsenaltula.ru

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По информации портала, Панин имеет худший рейтинг среди всех арбитров, работающих на матчах РПЛ. Он отметил, что в текущем сезоне судья получил неудовлетворительную оценку за все шесть игр РПЛ, на которых работал.

После матча с ЦСКА глава «Арсенала» Гурам Аджоев раскритиковал работу бригады Панина.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» обратился в ЭСК из-за судейства Панина в матче с ЦСКА.

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