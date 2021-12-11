«Арсенал» обратился в ЭСК из-за судейства Панина в матче с ЦСКА
- © РИА Новости / Алексей Филиппов
«ПФК «Арсенал» обращается в экспертно-судейскую комиссию РФС за разъяснением действий судейской бригады во главе с Игорем Паниным в данном эпизоде», — говорится в сообщении клуба.
В заявлении говорится об эпизоде, который произошёл на 42-й минуте матча. Полузащитник «Арсенала» Зурико Давиташвили получил травму после столкновения с защитником ЦСКА Марио Фернандесом. Судья Игорь Панин проигнорировал момент.
Напомним, что встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу армейского клуба.
Ранее сообщалось, что Владимир Кузьмичёв покинул «Спартак».