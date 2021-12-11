«Арсенал» обратился в ЭСК из-за судейства Панина в матче с ЦСКА

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Тульский «Арсенал» обратился в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) после матча с московским ЦСКА в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) (0:2).
«Арсенал» обратился в ЭСК из-за судейства Панина в матче с ЦСКА
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«ПФК «Арсенал» обращается в экспертно-судейскую комиссию РФС за разъяснением действий судейской бригады во главе с Игорем Паниным в данном эпизоде», — говорится в сообщении клуба.

В заявлении говорится об эпизоде, который произошёл на 42-й минуте матча. Полузащитник «Арсенала» Зурико Давиташвили получил травму после столкновения с защитником ЦСКА Марио Фернандесом. Судья Игорь Панин проигнорировал момент.

Напомним, что встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу армейского клуба.

Ранее сообщалось, что Владимир Кузьмичёв покинул «Спартак».

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