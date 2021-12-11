«Чемпионат»: Кузьмичёв покинул «Спартак»

Владимир Кузьмичёв покинул пост заместителя гендиректора московского «Спартака» по подготовке молодёжи.

Он ушёл из «Спартака» по собственному желанию, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, 11 декабря Кузьмичёв встретился с владельцем московского клуба Леонидом Федуном и попросил об отставке. Отмечается, что у них есть расхождения во взглядах на работу.

Должность в «Спартаке» специалист получил 9 сентября. Таким образом, Кузьмичёв проработал в клубе три месяца.

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