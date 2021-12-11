Кафанов не исключает, что может покинуть «Ростов» после разгромного поражения от «Урала»

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Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Виталий Кафанов прокомментировал разгромное поражение в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом» (1:4).
Кафанов не исключает, что может покинуть «Ростов» после разгромного поражения от «Урала»
  • РИА Новости

«Мы владели мячом большую часть времени. По всем показателям мы были лучше, но проиграли 1:4», — сказал Кафанов после матча.

Он также ответил на вопрос о возможной отставке.

«Да, конечно. Я не знаю. Соберётся руководство, какие-то будут решения», — добавил Кафанов.

Напомним, что матч между командами завершился со счётом 4:1 в пользу уральского клуба.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» помогут семье болельщика, скончавшегося на матче с «Рубином».

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