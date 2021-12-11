Кафанов не исключает, что может покинуть «Ростов» после разгромного поражения от «Урала»
- РИА Новости
«Мы владели мячом большую часть времени. По всем показателям мы были лучше, но проиграли 1:4», — сказал Кафанов после матча.
Он также ответил на вопрос о возможной отставке.
«Да, конечно. Я не знаю. Соберётся руководство, какие-то будут решения», — добавил Кафанов.
Напомним, что матч между командами завершился со счётом 4:1 в пользу уральского клуба.
Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» помогут семье болельщика, скончавшегося на матче с «Рубином».