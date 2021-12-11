«Крылья Советов» помогут семье болельщика, скончавшегося на матче с «Рубином»

Пресс-служба «Крыльев Советов» выступила с заявлением по поводу смерти болельщика команды на матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином» (2:0).

«Клуб окажет всю необходимую поддержку семье болельщика «Крыльев». Мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении клуба.

Пресс-служба также выразила слова соболезнования семье погибшего.

Напомним, что во время матча «Крылья Советов» — «Рубин» 50-летнему болельщику стало плохо. Врачи проводили реанимацию в течение получаса, но мужчину спасти не удалось. Отмечалось, что РПЛ будет расследовать этот инцидент.

Ранее скончался четырёхкратный чемпион турниров Большого шлема Сантана.