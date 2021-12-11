«Крылья Советов» помогут семье болельщика, скончавшегося на матче с «Рубином»
- © Пресс-служба ФК "Крылья Советов"
«Клуб окажет всю необходимую поддержку семье болельщика «Крыльев». Мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении клуба.
Пресс-служба также выразила слова соболезнования семье погибшего.
Напомним, что во время матча «Крылья Советов» — «Рубин» 50-летнему болельщику стало плохо. Врачи проводили реанимацию в течение получаса, но мужчину спасти не удалось. Отмечалось, что РПЛ будет расследовать этот инцидент.
Ранее скончался четырёхкратный чемпион турниров Большого шлема Сантана.