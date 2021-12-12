В «Крыльях Советов» сообщили об отсутствии официальных предложений по Пиняеву

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко отреагировал на информацию об интересе петербургского «Зенита» и московского «Локомотива» к 17-летнему нападающему самарского клуба Сергею Пиняеву.

«Я сам впервые прочитал эту новость. Сейчас будет появляться много разной информации, но мы не готовы комментировать каждый слух и вброс. Лишь вчера закончилась первая часть чемпионата, хотелось бы перевести дух и не реагировать на каждую новость, которая всплывает. Могу лишь заявить, что в клуб официально никто по Пиняеву не обращался», — цитирует Корниленко Sport24.

Контракт Пиняева с «Крыльями Советов» действует до лета 2024 года. При этом в договоре прописана сумма отступных в размере 200 млн рублей.

В нынешнем сезоне форвард самарцев провёл 17 матчей в РПЛ, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Локомотив» ведут переговоры о покупке Пиняева.