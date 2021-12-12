«РБ Спорт»: «Зенит» и «Локомотив» ведут переговоры о покупке Пиняева

Петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» начали переговоры о приобретении футболиста «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.

Об этом сообщает «РБ Спорт». По информации источника, оба клуба уже вступили в переговоры с самарцами о приобретении 17-летнего нападающего.

Контракт Пиняева с «Крыльями Советов» действует до лета 2024 года. При этом в договоре прописана сумма отступных в размере 200 млн. рублей.

В нынешнем сезоне форвард самарцев провёл 17 матчей в РПЛ, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

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