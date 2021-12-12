Быстров — о Дзюбе в сборной: ради атмосферы можно пожертвовать футболистом

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Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года Владимир Быстров прокомментировал отсутствие Артёма Дзюбы в сборной России по футболу.
Быстров — о Дзюбе в сборной: ради атмосферы можно пожертвовать футболистом
  • AP

«Порой ради коллектива нужно пожертвовать одним футболистом, чтобы внутри всё было нормально. Сборной не нужен на скамейке запасных недовольный футболист, который портил бы атмосферу. Я на месте тренера поступил бы так», — цитирует Быстрова «Чемпионат».

Вместе с тем Быстров напомнил, что Дзюба не может себя качественно проявить в еврокубках в сезоне-2021/22. В чемпионате России 33-летний форвард также нечасто попадает в стартовый состав.

«То, что он не хочет ехать в сборную, а хочет набрать форму — его личное дело. В принципе, тема не должна обсуждаться», — добавил бывший полузащитник московского «Спартака» и петербургского «Зенита».

Напомним, в октябре нападающий «Зенита» оказался в расширенном списке национальной команды, однако позднее отказался от вызова, сославшись на плохую форму. В ноябре Дзюба не попал в расширенный состав национальной команды. Ранее у игрока был конфликт с главным тренером сборной Валерием Карпиным, когда они оба работали в «Спартаке».

Ранее Михаил Боярский заявил, что если в сборную возьмут Дзюбу, то Россия в стыках пройдёт Польшу.

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