«Филадельфия» обыграла «Аризону» в матче НХЛ

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«Филадельфия Флайерз» на выезде в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) переиграла «Аризона Койотс».
«Филадельфия» обыграла «Аризону» в матче НХЛ
  • Reuters
  • © Joe Camporeale-USA TODAY Sports

Игра, которая прошла на льду «Ривер-Арены» в Глендейле, завершилась со счётом 5:3 в пользу команды из Пенсильвании.

В составе «Флайерз» шайбы забросили Джеймс ван Римсдайк (2-я, 33-я минуты), Скотт Лотон (26-я), Патрик Браун (32-я), Клод Жиру (48-я). У «Койотс» отличились Джей Бигл (2-я), Ник Шмальц (31-я), Лоусон Круз (52-я).

«Филадельфия» (24 очка) занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Аризона» (12) идёт на последней строчке Запада.

Ранее сообщалось, что ассисты Александра Овечкина и Евгения Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Баффало».

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