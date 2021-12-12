Два ассиста Барабанова помогли «Сан-Хосе» обыграть «Даллас»

«Сан-Хосе Шаркс» нанёс поражение «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе «Шаркс» шайбы забросили Томаш Хертл (9-я минута) и Эрик Карлссон (37-я). Российский форвард Александр Барабанов принял участие — записал на свой счёт две результативные передачи. У «Старза» отличился Михаэль Раффль (49-я минута).

«Даллас» потерпел третье поражение подряд.

«Сан-Хосе» (31 очко) занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Даллас» (28) идёт на 11-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Айлендерс» переиграл «Нью-Джерси», Сорокин отразил 30 бросков.