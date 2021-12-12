Два ассиста Барабанова помогли «Сан-Хосе» обыграть «Даллас»
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В составе «Шаркс» шайбы забросили Томаш Хертл (9-я минута) и Эрик Карлссон (37-я). Российский форвард Александр Барабанов принял участие — записал на свой счёт две результативные передачи. У «Старза» отличился Михаэль Раффль (49-я минута).
«Даллас» потерпел третье поражение подряд.
«Сан-Хосе» (31 очко) занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Даллас» (28) идёт на 11-й позиции.
Ранее сообщалось, что «Айлендерс» переиграл «Нью-Джерси», Сорокин отразил 30 бросков.