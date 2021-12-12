«Айлендерс» переиграл «Нью-Джерси», Сорокин отразил 30 бросков

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«Нью-Йорк Айлендерс» на своём льду в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нанёс поражение «Нью-Джерси Девилз».
«Айлендерс» переиграл «Нью-Джерси», Сорокин отразил 30 бросков
  • AP
  • © Adam Hunger

Игра, которая прошла на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте, завершилась со счётом 4:2 в пользу островитян.

Шайбы забросили Йеспер Братт (17-я минута), Ноа Добсон (18-я), Джек Хьюз (19-я), Энди Грин (29-я), Зак Паризе (35-я), Жан-Габриэль Пажо (50-я).

Голкипер команды из Нью-Йорка Илья Сорокин отразил 30 бросков. Россиянин установил личный рекорд, записав на свой счёт 20-ю победу в 39 матчах. Быстрее него с момента дебюта за команду это сделали только Рональд Мелансон (34) и Гленн Реш (38).

Ранее сообщалось, что ассисты Александра Овечкина и Евгения Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Баффало».

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