Оливейра защитил чемпионский пояс UFC в бое с Порье

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Бразильский боец смешанных единоборств (MMA) Чарльз Оливейра победил американца Дастина Порье на турнире UFC 269 в Лас-Вегасе (США).
Оливейра защитил чемпионский пояс UFC в бое с Порье
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Поединок, который прошёл на «Ти-Мобайл Арене», завершился победой Оливейры сабмишеном (удушающий приём) в третьем раунде.

Таким образом, 32-летний бразилец защитил титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе. Он провёл первую защиту чемпионского пояса. До этого поединка Оливейра выиграл девять боёв подряд.

Оливейра одержал 32-ю победу при восьми поражениях. На счету Порье 28 побед при семи поражениях.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC украинец Василий Ломаченко нанёс поражение экс-обладателю титула IBF Ричарду Комми из Ганы.

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