90-я шайба Бучневича в НХЛ помогла «Сент-Луису» обыграть «Монреаль»

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«Сент-Луис Блюз» на своём льду нанёс поражение «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
90-я шайба Бучневича в НХЛ помогла «Сент-Луису» обыграть «Монреаль»
  • AP
  • © Michael Thomas

Игра, которая прошла на льду арены «Энтерпрайз-Центр», завершилась со счётом 4:1 в пользу команды из Миссури.

В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили российские форварды Павел Бучневич (2-я минута) и Иван Барбашев (36-я). Также отличились Дакота Джошуа (29-я) и Тори Круг (51-я).

У «Монреаля» голом отметился россиянин Александр Романов (42-я).

26-летний Бучневич записал на свой счёт 90-ю шайбу в НХЛ. Его соотечественник форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился двумя ассистами.

«Сент-Луис Блюз» (34 очка) занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Монреаль Канадиенс» (15) идёт на последнем месте на Востоке.

Ранее сообщалось, что ассисты Александра Овечкина и Евгения Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Баффало».

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