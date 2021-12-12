90-я шайба Бучневича в НХЛ помогла «Сент-Луису» обыграть «Монреаль»
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Игра, которая прошла на льду арены «Энтерпрайз-Центр», завершилась со счётом 4:1 в пользу команды из Миссури.
В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили российские форварды Павел Бучневич (2-я минута) и Иван Барбашев (36-я). Также отличились Дакота Джошуа (29-я) и Тори Круг (51-я).
У «Монреаля» голом отметился россиянин Александр Романов (42-я).
26-летний Бучневич записал на свой счёт 90-ю шайбу в НХЛ. Его соотечественник форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился двумя ассистами.
«Сент-Луис Блюз» (34 очка) занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Монреаль Канадиенс» (15) идёт на последнем месте на Востоке.
Ранее сообщалось, что ассисты Александра Овечкина и Евгения Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Баффало».