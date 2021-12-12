«Севилья» на выезде обыграла «Атлетик» в матче 16-го тура Примеры

В матче 16-го испанской Примеры «Севилья» на выезде обыграла «Атлетик» с минимальным счётом (1:0).

Встреча в Бильбао на стадионе «Сан Мамес» завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч был забит на 38-й минуте. Томас Дилейни стал автором гола.

Таким образом, «Севилья» занимает второе место в турнирной таблице Примеры, набрав 34 очка. «Атлетик» — на десятой позиции (21 очко). Лидирует в чемпионате Испании мадридский «Реал», набравший 39 очков в 16 турах.

Ранее «Милан» в компенсированное время вырвал ничью в матче с «Удинезе» в 17-м туре Серии А.