«Милан» в компенсированное время вырвал ничью в матче с «Удинезе» в 17-м туре Серии А

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В матче 17-го тура итальянской Серии А «Удинезе» на своём поле принимал «Милан».

Встреча в Удине на стадионе «Фриули» завершилась со счётом 1:1.

Счёт в матче на 17-й минуте открыл игрок хозяев Бета. Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович на 92-й минуте встречи забил мяч и вырвал для своей команды ничью.

В концовке встречи с поля был удалён футболист «Удинезе» Исаак Саксесс.

Напомним, что «Милан» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 39 очков. «Удинезе» — на 15-й позиции (17 очков).

Ранее Роналду опубликовал эмоциональный пост после победы над «Норвичем».

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