«Валенсия» с Черышевым одолела «Эльче» в матче Примеры

«Валенсия» взяла верх над «Эльче» в матче 17-го тура испанской футбольной Примеры.

Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 2:1.

В составе «летучих мышей» отличились Гонсалу Гедеш и Кристиано Пиччини на 23-й и 86-й минутах соответственно. У гостей единственным голом отметился Лукас Бойе на 75-й.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 82-й минуте и не отметился результативными действиями.

Подопечные Хосе Бордаласа набрали 25 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эльче» (15 баллов) находится на 16-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» без Черышева одержала волевую победу над «Сельтой» в Примере.