«Валенсия» без Черышева одержала волевую победу над «Сельтой» в Примере

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«Валенсия» на выезде взяла верх над «Сельтой» в матче 16-го тура испанской футбольной Примеры.

Встреча прошла в Виго и завершилась в пользу гостей — 2:1.

На 11-й минуте Яго Аспас вывел хозяев вперёд. Через восемь минут Уго Дуро сравнял счёт, а на 53-й минуте уже победный мяч для «летучих мышей» забил Макси Гомес.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев остался в запасе.

«Валенсия» набрала 22 очка и поднялась на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сельта» (16) находится на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» пропустил в компенсированное время и уступил «Мальорке» в 16-м туре Примеры.

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