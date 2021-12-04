«Атлетико» пропустил в компенсированное время и уступил «Мальорке» в 16-м туре Примеры

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Мадридский «Атлетико» на своём поле потерпел поражение от «Мальорки» в матче 16-го тура испанской футбольной Примеры.
«Атлетико» пропустил в компенсированное время и уступил «Мальорке» в 16-м туре Примеры
  • Reuters

Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счётом 1:2.

На 68-й минуте в составе действующих чемпионов Испании отличился Матеус, на 80-й равенство восстановил Франко Руссо, а на 91-й победу гостям принёс Такефуса Кубо.

«Атлетико» набрал 29 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице национального первенства. «Мальорка» (19 баллов) находится на 12-й строчке. 

Ранее сообщалось, что «Барселона» на своём поле минимально проиграла «Бетису» в Примере.

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