Дортмундская «Боруссия» избежала поражения от «Бохума» на 85-й минуте в матче Бундеслиги
- Reuters
Встреча прошла в Бохуме и завершилась со счётом 1:1.
На 40-й минуте Себастьян Полтер с пенальти вывел хозяев вперёд, а на 85-й Юлиан Брандт восстановил равенство после передачи Эрлинга Холанда.
«Боруссия» набрала 31 очко и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Бохум» (20 очков) находится на девятой позиции.
Ранее сообщалось, что «Бавария» одержала волевую победу над «Майнцем» в Бундеслиге.