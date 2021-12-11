Дортмундская «Боруссия» избежала поражения от «Бохума» на 85-й минуте в матче Бундеслиги

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Дортмундская «Боруссия» сыграла на выезде вничью с «Бохумом» в матче 15-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.
Дортмундская «Боруссия» избежала поражения от «Бохума» на 85-й минуте в матче Бундеслиги
  • Reuters

Встреча прошла в Бохуме и завершилась со счётом 1:1.

На 40-й минуте Себастьян Полтер с пенальти вывел хозяев вперёд, а на 85-й Юлиан Брандт восстановил равенство после передачи Эрлинга Холанда.

«Боруссия» набрала 31 очко и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Бохум» (20 очков) находится на девятой позиции.

Ранее сообщалось, что «Бавария» одержала волевую победу над «Майнцем» в Бундеслиге.

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