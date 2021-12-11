Вылегжанин: россиянки будут бороться за пьедестал и в индивидуальных гонках

Чемпион мира 2015 года в скиатлоне, трёхкратный серебряный призёр Игр в Сочи россиянин Максим Вылегжанин оценил женскую сборную России по лыжным гонкам.

«Девушки неплохо бегут. Не зря они выиграли эстафету в Лиллехаммере. Каждый год появляются новые спортсменки, в этом году — Степанова, команда набирается. Россиянки будут бороться за пьедестал и в индивидуальных гонках. Да, есть лидеры — лыжницы из Норвегии и Швеции, но как показала эстафета, девочки борются. Ещё есть время до Игр, чтобы подтянуть те места, которые они считают слабыми», — сказал Вылегжанин в интервью радио «Маяк».

Напомним, что российские лыжницы выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Лиллехаммере впервые за 17 лет. В составе женской сборной России выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Ранее Вылегжанин оценил форму Большунова в олимпийском сезоне.