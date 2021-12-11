Вылегжанин оценил форму Большунова в олимпийском сезоне

Чемпион мира 2015 года в скиатлоне, трёхкратный серебряный призёр Игр в Сочи россиянин Максим Вылегжанин высказался о форме лидера сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова.

«Конечно, сложно выступать после операции. Но я думаю, что он приободрился после первых гонок, потому что постоянно был в топе, надел жёлтую майку лидера, борется. Психологически он должен справиться, а физически до Олимпиады ещё много времени, форму он набрать успеет», — сказал Вылегжанин в интервью радио «Маяк».

Он также высказался об участии Большунова в «Тур де Ски».

«Мы часто его пропускали перед Играми. Думаю, что молодые спортсмены должны набираться опыта, а опытные могут и пропустить. Но «Тур де Ски» с каждым годом сокращают, поэтому тут всё зависит индивидуально от каждого спортсмена», — добавил Вылегжанин.

Напомним, что лыжник пропустил спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Давосе, а также не примет участия в индивидуальной гонке на 15 км из-за плохого самочувствия.

Ранее Вылегжанин заявил, что пока не видит какого-то оружия против норвежца Йоханнеса Клебо.