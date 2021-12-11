Вылегжанин: пока не вижу какого-то оружия против Клебо

Чемпион мира 2015 года в скиатлоне, трёхкратный серебряный призёр Игр в Сочи россиянин Максим Вылегжанин высказался о доминировании норвежца Йоханнеса Клебо в спринтерских гонках по лыжному спорту.

«Судя по тем гонкам, которые уже прошли, Клебо сильно подтянул конёк. Возможно, это связано с тем, что на Олимпиаде спринт будет именно свободным стилем. Пока не вижу какого-то оружия против него. Видно, что норвежец идёт очень чётко и мощно», — сказал Вылегжанин в интервью радио «Маяк».

Он заявил, что ему понравился Сергей Устюгов в спринтерской гонке, но Клебо контролировал ситуацию и шёл с запасом.

«Говорят, что в Пекине будет сложный круг, именно дистанционный. Может быть, за счёт дистанционных гонок можно как-то вымотать норвежца, но пока что он номер один в спринте. Конечно, есть вариант выработать командную тактику, но и норвежцы не всегда ею пользуются. Когда бегут свои, они могут тебя пропустить или кого-то закрыть, удобно. У нас сейчас есть четыре ярко выраженных спринтера — Устюгов, Большунов, Терентьев и Ретивых, к ним я думаю, что уже больше никто не добавится», — добавил Вылегжанин.

Он также отметил прогресс Сергея Устюгова и пожелал ему вернуться в форму 2015 года, когда он был непобедим.

Ранее Клебо заявил, что первый круг прошёл спокойно, а затем был подарок от Устюгова.