Клебо: первый круг прошёл спокойно, а затем был подарок от Устюгова

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Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года норвежец Йоханнес Клебо высказался о соперничестве с россиянином Сергеем Устюговым в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Давосе.
Клебо: первый круг прошёл спокойно, а затем был подарок от Устюгова
  • РИА Новости

«Первый круг прошёл спокойно, и нужно было просто занять хорошую позицию. А затем был подарок от Устюгова, взвинтившего темп», — цитирует Клебо VG.

Он добавил, что ему пришлось держаться за спиной россиянина до развязки гонки.

Напомним, что лидер общего зачёта Кубка мира Клебо выиграл спринт. Устюгов финишировал вторым.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг заявил, что Устюгов выглядит всё лучше и придётся его бояться на ОИ-2022.

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