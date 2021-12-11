Источник: брат и мама Азмуна побывали во Франции, где выбирали дом

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Форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун несколько недель назад согласовал контракт с французским «Лионом».
Источник: брат и мама Азмуна побывали во Франции, где выбирали дом
  • РИА Новости

Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, брат и мама футболиста даже присмотрели дом во Франции.

Отмечается, что форвард перейдёт в стан семикратных чемпионов Франции в качестве свободного агента и подпишет соглашение до 2026 года.

Контракт Азмуна с «Зенитом» действует до июня 2022 года. В нынешнем сезоне он провёл в составе клуба 21 матч, забил десять мячей и сделал четыре результативные передачи.

Ранее «Арсенал» обратился в ЭСК из-за судейства Игоря Панина в матче с ЦСКА.

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