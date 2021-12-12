Кобелев считает, что Захарян без проблем закроет позицию Шиманьски в матче с «Зенитом»
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«Мы уже видели в этом году, как Арсен Захарян может спокойно выйти в середину, а Вячеслав Грулёв — сместиться на левый фланг атаки. Поэтому мне кажется, проблемы здесь нет. Шварц использует в основном 14—15 человек и несильно ротирует состав. Это позволяет им лучше понимать друг друга, повышать сыгранность», — сказал Кобелев в интервью RT.
По его мнению, Захарян способен закрыть практически любую позицию на поле.
«То же самое можно сказать, например, про Кузяева у «Зенита». Такие футболисты необходимы каждому коллективу. Поэтому Арсен закроет зону, и команде не придётся сильно перестраиваться», — пояснил он.
Ранее Кобелев отметил, что полузащитник «Зенита» Малком прибавил в игре с появлением в составе команды другого бразильца — Клаудиньо.