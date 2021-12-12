Кобелев: Малком немного встряхнулся с появлением Клаудиньо в «Зените»

Известный специалист Андрей Кобелев высказался о роли полузащитника Клаудиньо в нынешнем составе петербургского «Зенита» в преддверии матча 18-го тура Российской премьер-лиги с московским «Динамо».

«Мне такие исполнители нравятся. Хорошая покупка. Он не боится брать игру на себя, действовать разнообразно, может обострить сам, отдать последнюю передачу. С приходом бразильца и «Зенит» стал смотреться по-другому. Клаудиньо также классно взаимодействует с Малкомом, который будто немного встряхнулся с появлением соотечественника», — сказал Кобелев в интервью RT.

При этом он отметил, что защитникам «Динамо» не стоит заниматься персональной опекой бразильцев в предстоящей игре, так как подобные футболисты действуют по всему фронту атаки.

«А если Клаудиньо в туалет пойдёт, за ним тоже бежать нужно? Сейчас персонально никто не обороняется: если защитник будет следовать только за одним игроком, его зона останется открытой. Понятно, динамовцы что-то изменят, но от своего стиля им отказываться не стоит. Тем более из значимых потерь у них по большому счёту только Себастьян Шиманьски», — добавил Кобелев.

Ранее Кобелев объяснил, почему матч «Динамо» с «Зенитом» не является определяющим в борьбе за золото.