Кобелев объяснил, почему матч «Динамо» с «Зенитом» не является определяющим в борьбе за золото

Бывший футболист московского «Динамо» и петербургского «Зенита» Андрей Кобелев поделился мнением о важности очного матча команд в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) в борьбе за золотые медали чемпионата.

«Понимаю, если бы оставалось два-три тура, но после перерыва нас ожидает ещё почти целый круг, поэтому назвать матч определяющим язык не поворачивается. Естественно, невозможно не обратить внимания на то, что чемпион имеет шанс оторваться на пять очков от ближайшего преследователя, а отрыв от третьего места может стать совсем солидным. Однако сейчас наступит длинная пауза и откроется трансферное окно. Многое будет зависеть от покупок клубов», — сказал Кобелев в интервью RT.

По его мнению, к весенней части сезона клубы могут подойти в совершенно разных состояниях. При этом он всё равно считает, что болельщиков ожидает битва предельно равных соперников и практически невозможно предположить, кто из них одержит победу. Кроме того, специалист считает, что «Динамо» не рано задумываться о возможном титуле, так как оно действительно навязывает лидеру достойную конкуренцию.

«Подопечные Шварца и сейчас являются основными конкурентами петербуржцев в борьбе за чемпионство и имеют отрыв от преследователей. «Динамо» останется претендентом на победу в национальном первенстве вне зависимости от результата предстоящей встречи», — добавил специалист.

Ранее Кобелев рассказал, как «Динамо» избежать проблем при дальних забросах на форварда Артёма Дзюбу в предстоящем матче с «Зенитом».