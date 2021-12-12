Кобелев рассказал, как «Динамо» избежать проблем при забросах на Дзюбу

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о главных трудностях, с которыми может столкнуться команда в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

«Единственной сложностью для бело-голубых мне представляются забросы на Дзюбу, из-за которых в центре появится, скорее всего, два опорника, а не один... Даниилу Фомину и Николе Моро нужно будет глубже опускаться к защитникам, чтобы выигрывать подбор. Насколько далеко человек способен сбросить мяч головой? Метров на 10–15. Вот надо рассчитать как раз это расстояние и стараться оказываться ближе к мячу, чем соперник. Вопрос только, как это будет выглядеть на поле», — сказал Кобелев в интервью RT.

Ранее Кобелев ответил, как отсутствие Ярослава Ракицкого может повлиять на атакующую игру «Зенита».